ABD’de Yunan Bağımsızlık Günü kutlaması: Fener Rum Kilisesi Türkiye’yi hedef aldı!

Beyaz Saray’da düzenlenen törende konuşan ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos, 1821’de Osmanlı Devleti’ne karşı isyan eden ve Türk-Müslüman halkına yönelik katliamlar gerçekleştiren Rum çetelerini övdü. “1821'in ölümsüz kahramanlarını alkışlıyor ve anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’a Yunanistan ve Rum Yönetimi’ne verdiği destek için teşekkür eden Elpidoforos, Bartholomeos’un ‘ekümenik patrik’ olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Elpidoforos, “İstanbul'daki Ekümenik Patrikhanemizin manevi misyonuna olan sarsılmaz desteğiniz için size teşekkür ediyoruz.” diyerek Trump’a kutsal haç hediye etti. Ardından “Amerika’yı yenilmez kılmanı diliyorum.” şeklinde konuştu.

ABD kongre üyeleri ve bürokratların da katıldığı törende Trump, 25 Mart’ı Yunan Bağımsızlık Günü olarak resmen tanıyan bildiriyi imzaladı.