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ABD'den ekonomik tehdit

Amerika siyasi ve askeri alanın yanı sıra ekonomik alanda da Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyor. Amerika'nın en önemli kruvaziyer turizmi şirketi Royal Caribbean Türkiye'ye gemi seferlerini iptal etti. Kararın siyasi olduğunu belirten Ege Turistik İşletmeler Ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "kendi kruvaziyer gemimizi yapalım" dedi.

ABD'den ekonomik tehdit

Amerika Türkiye'yi teslim almak için her yolu deniyor. Bombalar, hendekler, vize krizi derken... Şimdi de ekonomik yaptırımlar... 

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketi olan Amerikalı Royal Caribbean International, Türkiye seferlerini durdurdu. Karara ''siyasi belirsizlikler'' gerekçe gösterildi.

Ege Turistik İşletmeler Ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Amerika'dan gelen sefer iptalini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. ''2018 sezonuna darbe vuruldu'' dedi. 

İşler, Amerika ve Avrupa'nın Türkiye karşılığında birlikte olduğunu vurguladı.

Ege Turistik İşletmeler Ve Konaklamalar Birliği, Türkiye'nin kendi kruvaziyer gemisini yapmasını istiyor.

Haber: Ufuk Akkaya
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #Royal Caribbean #kruvaziyer turizmi #türkiye #abd
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