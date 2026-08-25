ABD'den göç kararı! 200 bin kişinin turist ve çalışma vizesi iptal ediliyor

Associated Press’in (AP) ulaştığı resmî belgelere göre Dışişleri Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı, geçici vizelerle kalıcı iltica yoluna başvuranları kapsamlı bir denetimden geçiriyor.

2016-2026 ARASI VERİLEN VİZELER MERCEK ALTINDA

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) koordinasyonunda yürütülen planın öne çıkan ayrıntıları:

Kapsam: 2016 ile 2026 yılları arasında B1 (iş) veya B2 (turizm, aile ziyareti, sağlık) vizesi almış ve daha sonra ABD'ye sığınma başvurusunda bulunmuş yaklaşık 200 bin yabancı hedef alınıyor.

Statü Değişikliği: Vize iptali doğrudan anında sınır dışı edilme anlamına gelmeyecek. Başvurusu beklemede olan kişilerin statüleri yeniden sınıflandırılacak ancak iş veya turistik amaçlı seyahat hakları ellerinden alınacak.

Kademeli İptal: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sürecin dinamik bir takvimle ve kademeli olarak işletileceğini belirtti.

SON 18 AYDA 175 BİN KİŞİNİN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre son 18 ay içinde, alkollü araç kullanımından adli suçlara kadar ceza alan veya şüpheli bulunan kişilerin yanı sıra, özellikle Orta Doğu politikalarına yönelik kamuoyu önünde sert muhalefet yürüten yaklaşık 175 bin yabancının vizesi iptal edildi. Yeni adımla birlikte geçici vizeyle gelip iltica talep edenler de bu iptal mekanizmasına dahil edilmiş olacak.