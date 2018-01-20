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'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
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Hükümetten harekata dair açıklama
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Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatı telefonu

ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK kaygısını anlıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK kaygısını anlıyoruz

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada “Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ'ı ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor." ifadelerini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #zeytin dalı harekatı
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