ABD’den İran’a yaptırım kararı: Tahran jet yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “Maksimum Baskı” politikası kapsamında ilk yaptırım kararını hayata geçirdi. ABD Hazine Bakanlığı, İran ham petrolünün Çin’e sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası bir şebekeye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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ABD’den İran’a yaptırım kararı: Tahran jet yanıt verdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran petrolünün İran Silahlı Kuvvetleri ve yaptırım listesinde bulunan Sepehr Energy adına sevk edildiği öne sürüldü. Yaptırım kararının Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere birçok ülkedeki şirketleri, şahısları ve bazı gemileri kapsadığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın nükleer programını genişletmek, balistik füze ve insansız hava araçları üretmek için petrol gelirlerini kullandığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin yaptırım kararına uluslararası hukuka aykırı diyerek tepki gösterdi. Bekayi, "ABD, bu tür tek taraflı ve keyfi eylemlerin sonuçlarından sorumludur” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, Washington’un İran’ın ticaret ortaklarıyla yürüttüğü meşru faaliyetleri engelleme çabalarını gayrimeşru olarak değerlendirdiğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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