Amerika, Türkiye'yi bu kez mektupla tehdit etti. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması talebinde bulundu. Çözüm olmaması durumunda atılacak adımları sıralayan Amerikalı Bakan Vekili, tehditler savurdu. Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mektubun, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ön adımı olduğu" belirtildi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve S-400 kararlığını kıramayan Amerika, tehditleri işe yaramayınca mektup hamlesi yaptı. Tehdit dolu mektupta çözüm bulunamaması durumunda atılacak adımlar sıralandı.



Milli Savunma Bakanlığı ilk yaptığı açıklamada mektubun geldiğini teyit etti.



"Savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir."



Ardından ayrıntılara ilişkin bir açıklama daha yapıldı.



"Mektupta belirtilen yaptırımlar tamamen Türkiye’nin F-35 Programında çıkarılmasına yönelik ön adımları ve planlamayı kapsamakta"



Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan (Petrik Şenın), Milli Savunma Bakanı Hulusü Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması ve görüşmelere devam edilmesi talebinde bulundu.



Shanahan, S-400'den vazgeçilmemesi durumunda atılacak adımları Akar'a iletti.



Mektupta, Eglin Hava Üssünde F-35 eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edildi. F-35 eğitimi için kasım ayına kadar Amerika'ya gitmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceği mektupta bildirildi. Ayrıca, 12 Haziran'da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği vurgulandı. Türk şirketlerine parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedildi. Mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara yönlendirileceği ifade edilidi.



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması kararına tepki gösteren Amerika, en son S-400'lerin alınması halinde Türkiye'ye F-35'lerin verilmeyeceği tehdidini savurmuştu. Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor. Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri Amerika'da devam ediyor.



ulusal.com.tr

