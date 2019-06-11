PKK'yı sevk ettiği silahlarla ayakta tutmaya çalışan Amerika, örgüte yine silah gönderdi. 27 tırın içerisinde İHA'lar da bulunuyor.

PKK’ya son 4 yılda 23 binden fazla tır silah gönderen ABD, yeni bir sevkiyat daha yaptı. Son olarak 9 Haziran’da içinde İHA’ların da bulunduğu 27 tır gönderildi.



Gönderilen silah ve İHA'ların yanı sıra, portatif köprü, uydu takip ve haberleşme sistemleri de vardı.



PKK’da farklı niteliklerde 140’tan fazla İHA var. Bunların etkin kullanımı için ABD’li uzmanlar, PKK'lılara eğitim de veriyor. İHA'ların bir kısmının, TSK'nın baskı altına aldığı Hakurk bölgesine gönderildiği iddia edildi.



Amerika, PKK'ya 2015 ve 2019 yılları arasında 23 binden fazla tır ve yüzlerce uçakla 110 bin kişilik savaş araç-gereç gönderdi.





ulusal.com.tr