ABD'den Suriye konusunda "Türkiye ile yakın temas" açıklaması

ABD'den Suriye konusuyla ilgili Türkiye ile yakından temas halinde olunacağı açıklaması geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da çalışacağız" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD'den Suriye konusunda "Türkiye ile yakın temas" açıklaması
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesinden sonra düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye konulu acil oturumunun ardından açıklamalarda bulundu.

Robert Wood, Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olacaklarını söyledi. Wood, "(Türkiye) NATO müttefiki ve ortağımız, bu nedenle yakın bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da çalışacağız çünkü hepimiz Suriye'de işlerin nereye gideceğini anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Wood, TSK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarına dair soruya, "Yani şu anda Suriye'de istikrar ve sükunet olmasını istiyoruz, çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu tür alevlenmeler zaman zaman olacaktır. Ancak en önemli şey, bizimle birlikte tüm kilit ortaklarımızın Suriye'de, Suriye halkının derinden arzuladığı istikrarlı bir durum yaratmak için çalışacak olmalarıdır." yanıtını verdi.

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM

Suriye halkının destekleyebileceği, onları temsil eden bir geçiş süreci için tüm tarafların birlikte çalışmasının çok önemli olduğuna işaret eden Robert Wood, "Suriye halkının haklarına ve onuruna saygı duyan demokratik bir Suriye görmek istiyoruz. Suriye halkının tek istediği bu. Uluslararası toplum olarak bizim de onlar için istediğimiz bu. Dolayısıyla insan haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor ve bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bunların gerçekleştiğinden emin olmak için tüm bu çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Robert Wood, Suriye'de yönetimi devralan yetkililerin uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini ve söylemlere sadık kalındığından emin olmak istediklerini aktardı.

Suriye'de Esad'dan kalan mühimmatın güvende olduğundan emin olmak istediklerini vurgulayan Wood, bu tür bir yönetim değişikliği sürecinden geçen bir yerde kimyasal silahlar varsa bundan endişelenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wood, ayrıca, Esad'ın, yönetim unsurlarının ve onları destekleyenlerin eylemlerinin uluslararası kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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