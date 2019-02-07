ABD'li yetkili, Türkiye ve Münbiç ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin S-400 alması durumunda Patriot sürecinin son bulacağını söyleyen ABD'li yetkili, Washington'da Türk yetkililerin ABD yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti

Türk heyetiyle yaptıkları görüşmeler hakkında konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Washington'da toplantılar verimli geçti" dedi.



ABD'li yetkili, Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkında olduklarını belirtti. "Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Münbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında da "S-400 alınırsa, Patriot süreci son bulur" denildi.



Türkiye'nin Rusya'dan almayı kararlaştırdığı ve Rusya'nın, teslimatın bu yılın ekim ayında yapılacağını açıkladığı S-400 füzeleri konusunda da konuşan yetkili, şunları söyledi:



"Türkiye, S-400 alma yolunda ilerlerse, bu, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atacak ve Türkiye'nin, bu konuda ABD yaptırımlarına maruz kalmasının önünü açacak. Türkiye'nin, S-400 yerine NATO sistemleriyle uyumlu bir hava savunma sistemi almasını isteriz. S-400'e alternatif olarak Türkiye'ye iyi bir teklif sunduk. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz, fakat bu savunma sistemi alımı, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak, Türkiye'nin ABD yaptırımlarına muhatap olma olasılığını ortaya çıkarmayacak ve Türkiye'nin NATO yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde olmalı. Son birkaç aydır Türkiye'ye yapılacak Patriot teklifi üzerinde çalıştık ve teklif yapıldı. Bu teklif değerlendiriliyor. Türkiye'nin iyi bir tercih yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü burada gerçekten iki yol var; birinci yol, Türkiye ile ABD arasındaki iyi askeri işbirliğinin süreceği, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak ve Türkiye'nin yaptırıma maruz kalma olasılığını ortaya çıkarmayacak bir yol, diğeri ise iyi sonuçlar doğurmayacak bir yol. Bir ortak ve bir dost olarak Türkiye'nin, böyle sorunlara yol açmayacak yolu seçeceğini umuyoruz."



'TÜRKİYE S-400 ALIRSA ABD PARİOT SATIŞINI DURDURUR'



Türkiye'nin Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle birlikte ABD'den alınacak Patriot füzelerinin birlikte kullanılabileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren ABD'li yetkili, "Türkiye, S-400 alırsa ABD, Türkiye'ye Patriot'ların satışı için yürüyen süreci durduracaktır, ABD hükümetinin görüşü bu yöndedir" dedi.



'VENEZULA ALTINLARINI ALANLAR ABD YAPTIRIMLARINA MARUZ KALABİLİR'



Venezuela'da Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesini "Venezuela'da kalan son meşru demokratik kurumun başkanının, Venezuela demokrasisini kurtarma çabası" olarak gördüklerini ve Türkiye'yi de "Guaido'yu destekleyen demokrasi topluluğuna" katılmaya çağırdı.



ABD'li yetkili, şu anda Venezuela altınlarının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere satıldığı haberleriyle ilgili ise "Venezuela'ya halihazırda uyguladığımız yaptırımlar var. Venezuela'yla ticaret yapan tüccarlar, ABD'nin yaptırım rejimine muhatap olabilirler. Şu anda Venezuela'yla iş yapan Türkiye'den ya da diğer ülkelerden tüm şirketlere, yaptıkları ticaretin ABD yaptırımları kapsamına girip girmediği konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ben Türkiye'de altın ticareti yapan bir tüccar olsaydım şu anda Venezuela'dan altın alma konusunda çok çok dikkatli olurdum, bu pek akıllıca bir şey gibi görünmüyor" diye konuştu.



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