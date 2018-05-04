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ABD'den Türkiye'ye S-400 çıkışı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri sipariş etmesinden kaygı duyduklarını söyledi. Bu kaygıları daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan Nauert, "NATO’daki ortaklarınızla uyumlu silahlar almanız beklenir" dedi.

ABD'den Türkiye'ye S-400 çıkışı
Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan s-400 hava savunma sistemi almasına bir kez daha tepki gösterdi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde Amerika'nın s-400 rahatsızlığına değindi.

Sözcü Nauert, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri sipariş etmesinden kaygı duyduklarını ifade etti. Nauert, Amerika'nın bu kaygısını daha önce de dile getirdiğini hatırlattı.

Nauert Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu vurguladı, "sadece NATO’daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir." dedi. Ayrıca s-400 sistemleriyle ortak bir şekilde çalışabilme imkanını görmediklerini belirtti. 

Nauert bu konudaki kaygılarını aktarmaya devam edeceklerini de belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise  Amerika ve  Avrupa'nın itirazlarının geçerli olmadığını söylemişti. 

S-400'le ilgili sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Kalın, "s-400 bataryalarının 2019'un Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edileceğini" açıklamıştı. 


ulusal.com.tr
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