ABD’den YPG’ye destek: Türkiye’nin silah bırakma talebine olumsuz yanıt

Şam'da HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ile görüşen Amerikalı diplomat Barbara Leaf de Türkiye ile YPG arasında ateşkes istediklerini açıkladı. Leaf, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusundaki rolü için bir yol aradıklarını söyledi.

Amerikan Dışişleri yetkilileri Suriye’ye giderek Colani kod adlı HTŞ Lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü. ABD görüşmeyle eş zamanlı olarak HTŞ Lideri Ahmet eş Şara'nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülde kaldırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf , HTŞ lideriyle görüşmenin ardından Türkiye ile PKK/YPG'nin ateşkes yapmasını savundu.

Barbara Leaf / ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı:

"Türk yetkililer ve SDG ile aktif şekilde çalışıyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki en iyi yolun Kobani çevresinde ateşkes sağlanması ve SDG'nin ülkenin o bölgesindeki rolü açısından yönetilen bir geçiş diyebileceğim bir yol bulmak için çalışmamız olduğunu düşünüyoruz."

Tayyip Erdoğan yönetiminin "PKK/YPG kendisini lağvetsin" çağrılarına Pentogan yanıt verdi. Gazeteci Yunus Paksoy, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’a "SDG/YPG’yi dağıtmak için herhangi bir planınız var mı?” sorunu yöneltti. Pentagon sözcüsü YPG'yi dağıtmak planlarının olmadığını açıkladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Hasan Ünal: "Kısa vadede burada yok silah bırakmaydı bilmem neydi bunların hepsi taktiksel şeyler. Türkiye buraya müdahale ederek bu PKK-PYD unsurlarını buradan zaten temizleyebilir. Bunu düşünmeli Türkiye. Yani yoksa Amerikalıların yalanlarıyla hareket edeceksek, o silahları bıraktılar derler. Amerikan Derin Devleti’nde yalan bitmez."

Pentagon hafta içinde de Suriye'nin kuzey doğusundaki YPG ile birlikte olan Amerikan askeri sayısının 900'den 2 bine çıkarıldığını açıkladı. ABD Suriye'deki asker sayısını Beşşar Esad yönetiminin devrilmesiyle 2 bine çıkarıldı.

Dr. Hazar Vural Jane: "Onların uzun dönemli bir hedefi var. Dolayısıyla o noktada ben YPG, PYD'nin herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Terörü savaşarak bitirirsiniz. Onun yani şu an için başka bir yolu yok."