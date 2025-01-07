AB'den yeşil Pasaport ve gri pasaport açıklaması

Son günlerde, Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport sahiplerinin girişinde vize şartı getirildiğine dair iddialar gündeme geldi. Konuyla ilgili hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) hem de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından açıklamalar yapıldı.

AB'den yeşil Pasaport ve gri pasaport açıklaması
Yayınlanma:

AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye, ETIAS sisteminin bir parçası olmayacak. Vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS’a başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

Açıklamada, Türkiye’nin vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığı, ancak yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Avrupa ülkelerine seyahatlerinde izin gerekmeksizin giriş yapabileceği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Yalanlama

DMM de bu iddialara yönelik bir açıklama yaparak, “Bazı medya organlarında yer alan ‘Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Yeşil ve gri pasaport sahipleri için Avrupa Birliği ülkelerine girişte vizesiz seyahat hakkı devam ediyor. ETIAS başvurusu veya ek bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Gündemdeki iddialar, yetkili kurumlar tarafından net bir şekilde yalanlandı.

İki alkol grubuna zam geliyorİki alkol grubuna zam geliyorEkonomi
avrupa birliği gri pasaport yeşil pasaport
Günün Manşetleri
"Aile Yılı'nda müjdeler verilecek"
Bakan Memişoğlu'ndan son dakika atama açıklaması
17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Çorum’da DEAŞ’a darbe
7-11 Ocak için meteoroloji uyardı
Son dakika! Kanada başbakanı Justin Trudeau istifa etti
"Yeni açılıma geçit yok, hepimiz Fethi Sekin'iz"
"DEM Parti ile samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti"
Saldırıyı soruşturan savcı ölü bulundu
Çok Okunanlar
Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi?
Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu
Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
O ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 32 ölü O ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 32 ölü
Para gönderenler dikkat: EFT ücretlerine büyük zam geldi Para gönderenler dikkat: EFT ücretlerine büyük zam geldi