AB'den yeşil Pasaport ve gri pasaport açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, ETIAS sisteminin bir parçası olmayacak. Vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS’a başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

Açıklamada, Türkiye’nin vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığı, ancak yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Avrupa ülkelerine seyahatlerinde izin gerekmeksizin giriş yapabileceği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Yalanlama

DMM de bu iddialara yönelik bir açıklama yaparak, “Bazı medya organlarında yer alan ‘Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Yeşil ve gri pasaport sahipleri için Avrupa Birliği ülkelerine girişte vizesiz seyahat hakkı devam ediyor. ETIAS başvurusu veya ek bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Gündemdeki iddialar, yetkili kurumlar tarafından net bir şekilde yalanlandı.