Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut'un saç örneğinde kokain tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut hakkında Adli Tıp Kurumu’nun raporu savcılığa ulaştı.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte gözaltına alınan İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal’dan kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, İbrahim Barut’un saç örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı belirtildi.