Usta gazeteci Abdi İpekçi, katledilişin 39'ncu yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Törene usta gazetecinin ailesi ve dostları katıldı.

Türk basınının usta isimlerinden Abdi İpekçi, ölümünün 39'ncu yıl dönümünde de unutulmadı.



Usta gezeteci için İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, İpekçi'nin ailesi, yakınları ve gazeteci dostları katıldı.



Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, babasının suikastinin tam olarak aydınlatılamadığını söyledi.



Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de usta gazeteciyi anlattı... " O gençlere büyük bir örnek" dedi.



Abdi İpekçi, 1 şubat 1979 akşamı İstanbul'da çalıştığı gazeteden Nişantaşı'ndaki evine giderken otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. İpekçi cinayetiyle ilgili yakalanan Mehmet Ali Ağca uzun yılar cezavinde kalmıştı.



Türk basınının güzide isimlerinden biri olan İpekçi'ye düzenlenen suikasti aydınlatmak üzere açılan dava, 30 yıllık zaman aşımı nedeniyle kapanmıştı.





ulusal.com.tr