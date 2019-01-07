Washington'un Suriye'den çekilme kararının ardından yarın Ankara üçlü grubu ağırlayacak. ABD Başkanı Donald Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton beraberindeki heyetle birlikte üst düzey temaslarda bulunacak. Heyetin ajandasında ise Amerika'nın çekilmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturma önerisi ile Türkiye'nin PYD'ye operasyonlarını sınırlamak var.

Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının ardından 7 ve 8 Ocak tarihlerinde Ankara Washington hattında önemli görüşmeler olacak.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. Bolton'a Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford eşlik edecek. Ankara öncesi Tel Aviv'de temaslarda bulunan heyetin uçağı Pazartesi günü Ankara'ya iniş yaptı.



Bolton başkanlığındaki heyetin ajandasında ise kritik başlıklar var.



Görüşmelerde Ankara, Washington'dan Suriye'den çekilme noktasında somut bir takvim isteyecek. PYD'nin çekilmesi için uzlaşılan Menbiç mutabakatında gelinen nokta masaya yatırılacak.



Çekilme kapsamında ABD'li heyetin, Türkiye'nin Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye karşı operasyon yapmamasını veya sınırlandırmasını teklif etmesi bekleniyor.



Zira ziyaret öncesi konuşan Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" dedi. Bolton'ın yanı sıra Trump'ın kurmayları Türkiye'yi "Kürtlere yönelik katliamcılıkla" suçlamış, PYD'nin müttefik olarak korunacağını ifade etmişlerdi.



Bolton başkanlığındaki Amerikalı heyetin, Suriye'nin kuzeyi için bir haritayla geldiği ve Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturma teklifinde bulunabileceği de iddia edildi.



IŞİD ile mücadele kapsamında Türkiye'nin rol üstlenmesi de masadaki başlıklardan birisi olacak.



Amerikalı heyetin Ankara ziyareti öncesi ise uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Ulusal Kanal'a konuşan uzmanlar, Amerika'dan gelecek tekliflere ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini belirtti. Ankara'nın Şam ile diyoloğunun önemini vurguladı.





HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: TANSEV KARA

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