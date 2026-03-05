ABD'li şirkete ait petrol tankerine saldırı düzenlendi

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi

Sonangol Marine Services şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin kendilerine ait ve Bahamalar bandralı olduğu belirtildi.

Petrol tankerine "bombalı bir teknenin" çarptığı aktarılan açıklamada, hasar gören tankerden petrol sızıntısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

