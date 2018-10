Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

ABD ile Papaz Brunson krizi aşıldı. Papaz ABD’de.

Ama ABD, “Türkiye’yi yola getirme” tavrından vazgeçmiş değil.

“Ekonomik krizle” sıkıştırmaya devam ediyor.

Papaz Brunson’un ABD’ye dönüşü sonrasında döviz kurlarında yaşanan düşüş de planın parçası.

Ama turpun büyüğü heybede..!



4 KASIM

İran’a yönelik yaptırımların ikinci aşaması 4 Kasım’da yürürlüğe girecek. Şu andakilerden çok daha ağır yaptırımlar sözkonusu.

Hedefte İran’ın petrol ve doğalgaz satışını engelleme de var.

İran’ın da “ekonomik krizle” çökertilmesi amaçlanıyor.

Bunun için en kritik ülkelerden biri Türkiye.

İran’ın can damarlarından biri.

ABD bu can damarı kesme çabasında..!



ABD’DEN GELEN HABERLER

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’la görüşmesi sonrasında ilginç açıklamalar yaptı. Erdoğan’a teşekkür ederek, “Türk yargısını ayak altına alma” taktiği izledi. Sonra da “Amerika-Türkiye ilişkileri iyi olacak” dedi.

Arkası da geldi.

CIA bağlantılı bölge uzmanları “olumlu hava” propagandası yapmaya başladı.

ABD basınında benzer yorumların sayısı arttı.

Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları, İran’a yönelik yaptırımlar konusunda “Türkiye ile uzlaşma” yalanını devreye soktu.

Özellikle Londra merkezli kuruluşlar bu konuda başı çekti.



PSİKOLOJİK HAREKAT

Sosyal medyada da durum aynı.

ABD ile ilişkilerin yumuşaması ile döviz kurlarında yaşanan düşüş arasında bağ kuruluyor.

4 Kasım öncesinde tam anlamıyla bir psikolojik harekat yürütülüyor.



İNCE TAKTİK

Halkta, “ABD ile iyi geçinirsek, ABD’nin istediklerini yaparsak ekonomik krizi atlatırız” algısı yaratılmak isteniyor.

Halk ve iş dünyası üzerinden iktidara baskı kurma yöntemi uygulanıyor.

Bu yolla Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırımlara direncinin kırılması planlanıyor.

ABD ile ilişkileri yakından takip eden emekli bir diplomatın görüşü de aynı. Değerlendirmesi özetle şöyle:

“ABD 4 Kasım öncesi Türkiye’ye yönelik baskılarını yoğunlaştırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun sürpriz ziyareti de aynı amaca yönelik. Havuç, sopa taktiği bütün yönleriyle devrede. Türkiye çok dikkatli olmalı. Ekonomik sıkışmışlık nedeniyle yapılacak en küçük bir hatanın bedeli çok ağır olur. ABD’ye paçanı bir kaptırırsan kendini kurtaramazsın. Örnekleri saymakla bitmez.”



SİNSİ FALİYETLER

İçeride de Türkiye-ABD ilişkilerini düzeltmek(!) için sinsi faaliyet içinde olanlar var. Bazıları son günlerde gemi azıya almış durumda. Beştepe çevresinde ve AKP genel merkezinde kulis yürütüyorlar. Onlar da aynı Amerikalılar gibi...

Döviz kurlarındaki düşüşün arkasına saklanıp Amerika propagandası yapıyorlar.

Asıl bağlı oldukları merkezlerle organizeli hareket ettikleri anlaşılıyor.



TÜRKİYE TUZAĞA DÜŞER Mİ?

Peki Türkiye ABD’nin İran tuzağına düşer mi?

Muhalefette buna can atanlar var.

AKP içinde ellerini ovuşturanlara rastlanıyor.

Beştepe’de fırsat kollayanlar olduğu biliniyor.

Ama ben lafı fazla uzatmadan hemen görüşümü belirteyim:

“Sıfır ihtimal!”

Türkiye yönünü belirledi.

Rusya ve İran’la birlikte hareket ediyor.

Bu birlikteliğe Çin ve başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de destek veriyor.



HATALAR

AKP iktidarı hatalar yapmıyor mu? Yapıyor.

Bazen çaresizlikten, bazen bilgisizlikten, bazen şaşkınlıktan...

Bazen de “Gizli Amerikancıların” etkisinden... Ama kısa süre sonra “Türkiye’nin gerçekleri” devreye giriyor.

Amerika’nın hevesi kursağında kalıyor.

Bugün böyle, yarın da böyle olacak..!

Amerikalı ünlü devlet adamlarından Brezinski “Satranç Tahtası” kitabında Türkiye’nin çıkarlarının Avrasya’da olduğunu, eninde sonunda Avrasya ile birlikte hareket edeceğini vurgulamıştı.

Brezinski yıllar önce gördü, şimdikiler de görecek.