Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Olay yeri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu.

Cinayeti işleyen Suudi Arabistan devleti.

Öldürülen Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı.

Ama telaşlanan ve devrede olan ABD.

Tabi bir de İsrail.



PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Trump olayla yakından ilgili.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu görevlendirdi.

Pompeo, önce Riyad’a gitti, arkasından Türkiye’ye geldi.

Erdoğan’la havaalanında görüştü.



CIA BAŞKANI

Şimdi CIA Direktörü Gina Haspel geliyor.

O da Kaşıkçı cinayeti için devrede.

Amerikan yönetimi işi gücü bıraktı, Kaşıkçı cinayeti ile uğraşıyor.

ABD yönetiminin Kaşıkçı telaşı dikkat çekici.

Bu işte bir gariplik yok mu?

Belli ki ABD işi şansa bırakmak istemiyor!



ULUSLARARASI HUKUK MU?

Amerikalılar Kaşıkcı cinayetine ilgilerini, “uluslararası hukuk”la izah etmeye çalışıyor. Asıl niyetlerini gizlemek için uluslararası hukuku kullanıyorlar.

Ama Amerika için uluslararası hukuk ne ki?

Irak’ı uluslararası hukuka göre mi işgal ettiler?

1 milyon Iraklı Müslüman’ı hangi maddeye göre öldürdüler?

Fırat’ın doğusunda PKK’ya hangi uluslararası hukuka göre silah veriyorlar?

IŞID’ı yaratmak hangi uluslararası hukukta var?

Ya dünyanın diğer yerlerinde yaptıkları...

Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos, Küba, Venezuela, ...

Hangi birini sayalım...



ERDOĞAN AÇIKLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar, pazartesi günleri AKP Meclis Grup toplantısını işaret etti.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili her şeyi grupta açıklayacağını söyledi.

Biz gazeteciler doğal olarak Erdoğan’ın açıklamalarına kilitlendik. Erdoğan kürsüye çıktı. Kaşıkçı cinayetine değindi. Ama bilinenler dışında hiçbir şey söylemedi.

Bu durum kafa karıştırdı. Herkes kendine göre yorum yapmaya başladı.



ÖNE ÇIKANLAR

Ankara’nın siyasi ve diplomatik çevrelerinde öne çıkan yorumlar ana hatlarıyla şöyle:

“ABD ve Suudilerle pazarlık yapılıyor.”

“CIA Başkanı bekleniyor.”

“Ülkeye girecek kaynağı belirsiz dövize bakalım, anlarız.”

“Erdoğan veliaht Salman’ı istemiyor, değişsin istiyor.”

“Hükümet sıcak para peşinde.”

...

Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Konuşuyorlar işte!



BÜYÜKELÇİ NEREDE

Erdoğan, “Failler Türkiye’de yargılansın” diyor.

Ama cinayetin işlendiği Başkonsolosluğun amiri elini kolunu sallaya sallaya kaçtı.

Diğer failler de uçtu.

Peki Başkonsolosluğun bağlı olduğu Suudi Arabistan Büyükelçisi nerede?

Onun sesi niye çıkmıyor?

Duayen Büyükelçi Onur Öymen, Suudi Arabistan Büyükelçisinin neden Dışişlerine çağrılıp bilgi alınmadığını soruyor.

Cinayetin işlendiği başkonsolosluk da, kaçan başkonsolos da ona bağlı. Onun bilgisi olmadan gidemez. Peki Büyükelçi ile bunu konuşmak neden kimsenin aklına gelmedi?

Öymen Başkonsolosla ilgili duyarsızlığa da dikkat çekti. “New York’ta Hintli bir Başkonsolos evinde çalıştırdığı kişi ile ilgili bir olay nedeniyle gözaltına alınmıştı. 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi hükümleri çok açık. Suudi Başkonsolosun rahatça ülke dışına çıktı. Sonra da görevden alındı. Çok ilginç” dedi.

Haksız mı?





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