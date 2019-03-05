Suriye’den çekilme kararı alan ABD, terör örgütü PYD’nin güvenliğini sağlamak için baskıyı artırdı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girerek güvenli bölge oluşturmasını istemeyen ABD’liler, seçim öncesi baskı için Türkiye’ye geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD heyeti bugün Türkiye’ye geldi. Jeffrey’in Suriye konusunda Türkiye’ye baskı yapmayı amaçladığı bildiriliyor.



Seçimlere bir aydan az bir süre kala ABD’den Türkiye’ye kritik bir ziyaret yapılıyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyet, bugün Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşme yapıyor.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, görüşmelerde, ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması beklenirken, bölge uzmanları ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’nin güvenliği için Türkiye’ye baskı yapmaya çalıştığını ifade etti. ABD’nin seçim öncesinde iktidardan güvence almaya çalıştığını vurgulayan bölge uzmanları, "ABD ekonomik krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Türkiye’nin finans ihtiyacını koz olarak kullanma peşindeler. ABD’de yapılan görüşmelerde bunu net olarak ifade ettiler. AKP, 31 Mart’a kadar durumu idare etmeye çalışıyor. Ama Amerikalılar bağlayıcı bir sonuç almak için bastırıyor" değerlendirmesi yaptılar.



ABD’NİN GÜVENLİ BÖLGESİ FARKLI



ABD, Türkiye-Suriye sınırında “güvenli bölge” kurulmasını istiyor. Ancak bu bölgeye Türk askerini değil Irak’taki “Çekiç Güç” benzeri bir gücün yerleştirilmesini amaçlıyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in sunduğu güvenli bölge planında İngiliz, Fransız, Türk ve ABD askerlerinin bölgede birlikte görev yapması, uçuşa yasak bölge ilanı ve hava savunmasını ABD’nin yapması öngörülüyor. Türkiye ise buna kesin karşı. Astana Süreci’ni yürüten Rusya ve İran da istemiyor. Rusya, Adana Mutabakatı’nı hatırlatarak Fırat’ın doğusundaki terör sorununun Suriye yönetimi ile birlikte çözülmesini öneriyor.



SURİYE TAM KONTROL İSTİYOR



Suriye Hükümeti ise PYD’nin kontrolündeki bölgelerin kendilerine teslim edilerek terör örgütünün silah bırakmasını istiyor. Bu yönde yapılan görüşmelerde geri adım atmayan Şam, öncelikle enerji kaynaklarının devrinde ısrarcı. PYD’nin Haseke’deki 350 kuyudan günde 35 bin varil petrol çıkardığı bilinirken, Deyrezor’da da ülkenin toplam enerjisinin üçte birini karşılayabilecek 11 adet büyük petrol sahası bulunuyor. Terör örgütü, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka’nın batısındaki Tabka ve Baas barajları sayesinde Suriye’nin hidroenerji potansiyelinin yüzde 70’ini kontrol ediyor. Ülkenin kuzeyindeki tarım arazilerinin ise yüzde 60’ı terör örgütünün işgali altında.



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