Ulusal Kanal'da yayınlanan Keskin Bakış programında Amerikan üsleri deşifre edildi. Özellikle Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun hemen yanındaki üs dikkat çekiyor.

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun hemen yanında bir Amerikan üssünün kurulduğu ortaya çıktı.



Ulusal Kanal'da yayınlanan Keskin Bakış programında gazeteciler Mustafa Kaya ve Mehmet Kıvanç, Amerika'nın Suriye'deki üslerini tek tek deşifre etti.







Amerika'nın paket üssü ısı haritası ile tespit edildi.



Programda üssün uydu görüntüleri paylaşıldı.



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