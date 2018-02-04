Terör örgütü PKK/PYD, Afrin'de Türk tankını, ABD'nin verdiği füzeyle vurdu. Askeri uzmanlara göre saldırıda Konkurs füzesi kullanıldı. Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia eden Amerika, kara gücüm diye adlandırdığı terör örgütüne 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah vermişti.

Kahraman Türk askeri, Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silahlarla Afrin'de şehit edildi.



İkinci İsrail planını hayata geçirmek için Suriye topraklarını bölmeye çalışan ABD, maşa olarak kullandığı terör örgütü PKK/PYD'yi ağır silahlarla besliyor. Teröristler de o silahları Mehmetçiğe ve Türk Milletine doğrultuyor.



Afrin şehir merkezine ilerleyen Türk tankına, PKK/PYD'Lİ teröristler anti tank füzesi fırlattı. İsabet alan tankın içindeki 5 asker ile tankın yakınında bulunan bir uzman çavuş şehit oldu.



Askeri uzmanlar teröristlerin kullandığı o silahı inceledi. Silahın Amerika tarafından terör örgütüne verilen Konkurs adlı anti-tank füzesi olduğu belirlendi.



ABD, Suriye'de PKK/PYD'ye 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahla mühimmat vermişti.



ABD’nin verdiği silahlar içinde tanksavarlar önemli bir yer tutuyor. Teröristlerin elinde binden fazla tanksavar silahı olduğu belirtiliyor. Bu silahlar arasında Türkiye’ye satılmayan son nesil tanksavar füzesi Javelin ile ABD yapımı AT-4 ve TOW tanksavar da bulunuyor. Terör örgütü PKK/PYD ayrıca, ABD’nin verdiği Rus yapımı Konkurs ve Kornet gibi tanksavar silahlara da sahip.



ulusal.com.tr