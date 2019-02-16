Trump yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda Avrupalı müttefikleriyle tampon bölge kurmak için çalıştığı öne sürüldü. İddianın sahibi Amerikalı Washington Post Gazetesi. Gazetenin haberine göre Trump Avrupa ülkelerinden bölgeye konuşlandırmak için bin 500 asker talep edecek

ABD, Avrupalı müttefikleriyle Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmayı planlıyor.



Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı. Bu plana göre Avrupalı ülkeler Suriye'ye 1500 asker gönderecek.



ABD ise bölgede 200 asker bulunduracak. Gazete; İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tampon bölgede yer almasının beklendiğini de yazdı.



Amerikalı Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham da plan ile ilgili Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.



Graham, Avrupalı müttefiklerinin planlarına 'evet' diyeceklerini umduğunu söyledi. Graham eğer bir eylem planları olmazsa, Türkiye'nin Suriye'ye gireceğini ve YPG'ye karşı operasyon düzenleyeceğini kaydetti.



Graham, Batı'nın Suriye'de "Kürt güçleri" olarak tanımladığı YPG'yi korumaktan sorumlu olduğunu da söyledi.



Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğru bulmadığını açıkladı.



CNN Internatıonal'a konuşan Votel, ABD destekli güçlerin IŞİD tehdidine karşı tek başına mücadele etmeye hazır olmadığını ifade etti.



ulusal.com.tr

