ABD'siz NATO ayakta kalır mı? Emekli İtalyan generalden çarpıcı açıklamalar

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi “Dünyada Güvenlik ve NATO” konferansı, küresel ittifakın yapısal sorunlarına ve önümüzdeki dönemde karşılaşacağı krizlere ilişkin önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Etkinlikte söz alan Emekli General Francesco Cosimato, bu ayın ilerleyen günlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin dünya çapında büyük bir istikrarsızlık anında gerçekleşeceğine dikkat çekti. Krizlere tepki vermek amacıyla oluşturulan barışı koruma operasyonları çerçevesinin artık geçmişte kalmış gibi göründüğünü belirten Cosimato, ''Bu, Batılı ülkelerin krizlere tepki vermek için uygun araçlara sahip olmadığını gösteriyor." dedi.

"ÖNCE AMERİKA" KONSEPTİ VE AZALAN BAĞLILIK

Cosimato'nun gündemindeki en önemli konulardan biri de Washington yönetiminin NATO'ya yönelik değişen stratejisiydi. Cosimato, ''Geçtiğimiz kasım ayında ulusal güvenlik stratejisinin yayınlanması ve 'Önce Amerika' konsepti, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığı hakkında çokça soruyu gündeme getiriyor. Peki ABD'nin NATO ile geleceği nedir? Bu, sadece ilgili organlar arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan bir dizi açıklamayı derinleştiren içsel bir tartışma değildir. Aynı zamanda ABD kuvvetlerinin bağlılığının ve ABD politikasının NATO'yu desteklemeye devam edip etmeyeceğini çözmeyi gerektiren bir meseledir. Bu ışık altında, eğer gerçekten ABD'nin bağlılığının azaldığını açıkça bilirsek, Avrupa Birliği'nde ABD'nin sorumluluğunu kim devralacak? Bu basit bir soru değil." ifadelerini kullandı.

''DEVLETLERİN UYDUSU YOK, ŞİRKETLERİN VAR''

ABD'nin olası bir geri çekilmesinin siyasi arenanın yanı sıra teknolojik ve operasyonel alanda da büyük boşluklar yaratacağını kaydeden Cosimato, uydu sistemleri üzerinden özel şirketlerin uzaydaki konumunu hatırlattı: ''Çok iyi bildiğiniz gibi stratejik varlıklara iletişim uyduları, keşif uyduları ve stratejik hava nakli dâhildir. Bu varlıklar şu ana kadar ABD tarafından sağlanmaktadır. ABD desteği olmadan bu varlığı nihayetinde NATO'ya kim sağlayacak? Bunun olması için uzun bir araştırma ve geliştirme sürecinden bahsediyoruz. Özel şirketlerin bu tür uydu takımlarına sahip olduğu ancak devletlerin sahip olmadığı tuhaf bir dönemde uydu sistemlerinden bahsediyoruz."

YÜZDE 5'LİK BÜTÇE HEDEFİ BATI AVRUPA İÇİN UYGULANABİLİR Mİ?

Ankara'daki zirvede masaya yatırılması gereken bir diğer hayati sorunun savunma bütçeleri olduğunu vurgulayan Cosimato, "Ankara zirvesinde cevaplanması ve incelenmesi gereken bir diğer önemli soru da her yıl gayrisafi yurt içi hasılanın %5'i kadar fon sağlanma politikasıdır. Bu politika Batı Avrupa ülkeleri için gerçekten uygulanabilir mi? İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki son görevden almalar bu konuda bazı şüpheler uyandırıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne dâhil olmadığı doğru; ancak şu açık ki Avrupa savunma konseptinin bir parçasıdır. Diğer ülkelerde bile şüpheler, sorunlar var. Bu taahhüdü yerine getirmek için kaynakların serbest bırakılması gereken bir dönemde karşılaşılan zorluklar var. Enerji fiyatları artıyor veya dalgalanıyor; bu durum Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerinde sorunlar yaratıyor." ifadelerini kullandı.