Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni bir delil bulduklarını ve gerekli yerlere ilettiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni bir delil bulduklarını ve gerekli yerlere ilettiklerini söyledi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Nizip Belediyesini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, FETÖ’nün darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni bir delil bulduklarını ve bu delili gerekli yerlere ilettiklerini söyledi. Terörist cenazesine katılan HDP’lilerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Gül, darbe girişimi davalarının yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.



“4 bin FETÖ’cü yargıdan temizlendi”

Yargıyı FETÖ mensuplarından temizlediklerini belirten Bakan Gül, “FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir. Türkiye’de özellikle FETÖ’nün yargıdan temizlenmesiyle beraber yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Yargıda artık adaletten şaşmayacak şekilde bir yargılama söz konusudur. Yıl sonu itibariyle bu darbe davalarının nihayete ereceğine inanıyoruz. Buradaki temel amacımız suçlu ile suçsuzun ayrılmasıdır. Adalet bizin yol haritamızdır” dedi.



“FETÖ’nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni bir delil bulduk”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İade hem Dışişleri Bakanı hem de bakanlığımızdan bir heyet Amerika’da çalışma yaptılar yine geçen haftada Amerika’dan Ankara’ya bir heyet geldi. Hem tutuklular hem de iadelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim temel gündemimiz FETÖ’nün iadesiydi. Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ’cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz bağımsız Türk yargısına bunların teslim edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



Terörist cenazelerine katılanların soruşturmasıyla ilgili konuşan Bakan Gül, “Bu konu Diyarbakır savcılığımızca yürütülen bir soruşturmadır. Soruşturma makamları gerekli bilgileri kamuoyuyla paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.



Bakan Gül, İsrail'in son kanun tasarısıyla ilgili, "İsrail son kanun tasarısı Orta Doğu'yu daha da şiddet sarmalına girmesine yönelik tehlikeli yaklaşımdır bu bir provokasyondur. Bir Filistin varlığını inkar etmek kabul edilemez. Bu saldırıyı asla kabul etmeyeceğiz. İsrail’in işgal ettiği yerleri yasalaştırmaya çalışmasını asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Bakan Gül, olağanüstü hal uygulamasının sona erdiğini, olağan hale döndüklerini ve dönemin ekonomik ve hukuki alanda reformlar dönemi olduğunu sözlerine ekledi.

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