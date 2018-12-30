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Abdulhamit Gül'den 'Süresiz Nafaka' açıklaması

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'de idam cezası yok iadenin gerçekleşmesi önünde engel olmadığını söylüyoruz" dedi

Abdulhamit Gül'den 'Süresiz Nafaka' açıklaması

Adalet Bakanı Gül: "Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz"

E-TEBLİGAT DÖNEMİ

1 Ocak itibariyle tebligatların mail olarak geleceğini belirten Gül, "E-tebiligat önümüzdeki hafta 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek bir konu. E-tebligatta yaklaşık 40 milyon adli tebligat posta ile adresinize geliyor. E-tebligatla mahkemeden belediyeden herhangi bir kurumdan tebligat telefonunuza mail ile gelecek. Bu konu yargıyı hızlandıracak" dedi

YARGIDA HEDEF SÜRE

"1 Ocak'tan itibaren dava açan vatandaşlarımız davanın ne zaman sonuçlanacağını adliyeden aldığı belge ile görecek."

NAFAKA KONUSU

"Bu konu enine boyuna tartışılıyor. Ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu taraflarda mağduruiyet yaratmadan bu konu ele alınıyor. Elbette konu meclisin takdirince olan bir konu. Aile bakanlığı ile çalışmaların nihayete ermesi ve tüm tarafları memnun edecek bir çalışmayı biz de arzuluyoruz. "

Etiketler; #fetö
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