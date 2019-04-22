CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreninde uğradığı saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" çağrısının hemen ardından gerçekleşti. Gazeteci Abdulkadir Selvi köşesinde, saldırıdan hemen önce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a "Türkiye İttifakı" ile ilgili sürpriz bir teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Selvi, böyle bir iklimde bu saldırının geçiştirilemeyeceğini belirtti, "iki liderin el sıkışmasını istemeyen bir yapı" olduğuna vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı " açıklaması ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyordu ki, "Türkiye İttifakına yumruk geldi".



Kılıçdaroğlu'nun sürpriz teklifi ile ilgili Gazeteci Abdulkadir Selvi, bir yazı hazırlamak üzere olduğunu, ancak tam o sırada saldırı haberi geldiğini söyledi.



Selvi Hürriyet'teki köşesinde, saldırı sonrası yaptığı görüşmeler sonucu "organize bir yapı mı?" sorusunu gündeme getirdi.



ORGANİZE BİR YAPI MI?

"Seçimlerden sonra Türkiye’nin normalleşmesi için adımların atıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” için elini uzattığı muhalefetin o eli sıkmaya hazırlandığı bir dönemde Kılıçdaroğlu’na yapılan bu saldırıyı geçiştiremeyiz. Bu heyecanlı birkaç gencin saldırısı olarak görülemeyecek kadar “derin” bir iştir"



Selvi alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyledi. "Peki bunun istihbaratı hiç alınmadı mı?" diye sordu.



SALDIRIYA ÖNLEM ALINAMAZ MIYDI?

Kılıçdaroğlu’nun köye girişiyle birlikte yükselen tansiyon dikkate alınarak süratle asker ve polis takviyesi yapılamaz mıydı? Allah korusun o an sadece yumruklu saldırı olmayabilirdi.



Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaikanı Erdoğan'ın görüşmesinin olumlu olacağını söyledi.



SALDIRI SONRASI NORMALLEŞME ADIMLARI

Belli ki bir yapı Türkiye’nin normalleşmesini istemiyor. Tam da onlara inat, bu saldırı üzerinden Türkiye’nin normalleşmesi adımlarını atabiliriz. “Türkiye ittifakı” öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesi siyasi iklime olumlu katkı yapar.





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