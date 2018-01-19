Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerde İncirlik Üssü'nün kullanımının ilk kez dile getirildiğini iddia etti.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılma ihtimalini değerlendirdi.



Selvi, "Türkiye şimdiye kadar ABD ile kriz anlarında, halk dile getirse de İncirlik ve Kürecik konusunu resmi bir şekilde dile getirmemişti ama Amerika'daki görüşmelerde bu kendilerine iletilmiş" dedi.



ABD'deki görüşmelerde Türkiye'deki üslerin kullanımının net şekilde konuşulduğunu söyleyen Selvi, "Bunlar Türk-Amerikan ilişkilerinde geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakır" mesajının verildiğini iddia etti.



Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanımı, ABD ile ilişkilerin gerilemesiyle birlikte gündeme gelmiş, üssün kapatılması için çeşitli siyasi partiler kampanya düzenlemişti.



ulusal.com.tr