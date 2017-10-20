Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği iddiaları gündemden düşmezken, Gökçek’in yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı.
GÖKÇEK'İN YERİNE TİRYAKİ
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Selvi, Melih Gökçek'in yerine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini açıkladı.
Öte yandan, Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel'in kulislerden aktardığına göre ise CHP aday çıkarmayı düşünmezken, MHP'nin AKP'yi destekleyeceğini öne sürdü.
ulusal.com.tr
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in istifa iddiaları gündemde yerini korurken, Gökçek'in istifası sonrası başkanlık koltuğuna kimin oturacağı konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili konuştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği iddiaları gündemden düşmezken, Gökçek’in yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı.
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