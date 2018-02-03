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Abdülkadir Selvi'nden CHP kurultayı açıklaması: Büyük sürpriz yaşanabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, canlı yayında CHP'nin Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi. Selvi, yarınki Parti Meclisi (PM) seçimlerinde büyük bir sürprizin yaşanabileceğini söyledi

Abdülkadir Selvi'nden CHP kurultayı açıklaması: Büyük sürpriz yaşanabilir

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda süren 36. Olağan Kurultayı ile ilgili kritik bir açıklama yapıldı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, yarınki Parti Meclisi (PM) seçimlerinde büyük bir sürprizin yaşanabileceğini söyledi.

Abdülkadir Selvi şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanacağı belli oldu aşağı yukarı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapmaya daha çok ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Çünkü kurultay salonunda gezdiğimde o ihtiyacı hissediyorum. Kemal Bey açılış konuşmasında iki şey ortaya koymadı. Bir iktidar umudu vermedi, 2019'a yönelik olarak. İkincisi bir değişim ve yenileşme umudu ortaya koymadı ama bu salonda CHP'lilerin bu yönde beklentileri var. Belli ki yarın Parti Meclisi seçimlerinde burada büyük sürpriz yaşanabilir. Şu an büyük bir sessizlik var. Genel başkan adaylarına çok büyük bir coşkulu destek yoktu. Genel başkan konuşurken delegeler arasında gruplaşmalar devam ediyor. Yarına dönmüş parti içi mücadeleye daha çok odaklanmış durumdalar. "

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hürriyet gazetesi #Abdülkadir Selvi #CHP kurultayı
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