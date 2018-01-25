Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na dair sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Ağar, "Fark edilemeyen başlangıç zaferi" ifadelerini kullandı, "TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur" bilgisini paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sıfır zayiatla Afrin karasalında harekat için tam 7 kıyıbaşı oluşturduğunu açıklayan Ağar, bu durum için "Fark edilemeyen başlangıç zaferi" ifadelerini kullandı



Abdullah Ağar'ın paylaşımı şu şekilde:



Sınır ötesine yapılan bu harekatın EN HASSAS ve EN RİSKLİ ANI: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan KIYIBAŞI yada KIYIBAŞLARIDIR.



TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur.



Hem de sıfır zayiatla!



Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 KIYIBAŞI yoktur.



Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır.



YPG/PKK ise hiçbir karşı etki gösteremediği bu en hassas anda ve sonrasında psikolojik söylevlerle yetinmek zorunda kalmıştır.



Hv. K.K.’lığımıza bağlı F-16 ve F-4 2020’lerin ve ateş destek vasıtalarımızın muazzam ateş baskısı-örtüsü ve neden olduğu şok etkisiyle icra edilen HAREKATIN KIYIBAŞI OLUŞTURMA SAFHASI, sıfır zayiat ve büyük bir maharetle tamamlanmasının ardından, harekatın diğer safhalarına geçilmiştir.



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KIYIBAŞI OLUŞTURMA: Hiç ayak basmadığınız topraklara adım atmak, öngördüğünüz, ama tanımadığınız-tanımlayamadığınız- canınızı ortaya koyarak yaptığınız cebri keşiflerle deşifre ettiğiniz yüksek risklere dayalı bir harekat biçimidir.



Harp tarihinin en yüksek zayiat ve zaiyat oranları KIYIBAŞI HAREKATLARINDA kayıtlıdır.



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Afrin karasalında ise;



1- Bubi-tuzak, EYP/GYP/Mayın ve patlayıcılarla, engel kuşaklarıyla ve ateş baskısıyla karşı karşıya kalmaktır.



2- PKK’nın eline verilen ve kendisinin en az 6 farklı tedarik kaynağından elde ettiği başta güdümlü uçaksavar ve tanksavar füzeleri olmak üzere konvansiyonel ve sofistike silah ve mühimmat yükü ile karşı karşıya kalmaktır.



3- Hendekler, tüneller, beton koruganlar, mazgallar, menfezler, barbakanlar.



4- Arazide mekanik engeller ve engel kuşakları kuruludur.



İşte bütün bunlara karşı yapılan en hassas harekatta sıfır zayiat verilmiştir.



YPG/PKK bu harekatta hiçbir varlık gösterememiştir. Yaşadığı şoku atmaya çalışarak tutunmaya çalışmakta, derinlikte ve dağlarda yaptığı kademeleri-tahkimatları ve direnek noktalarını kullanmaktadır.



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Sahada harekata katılan Mehmetçik’lerin moral ve motivasyonları son derece yüksek.



Harekat planlandığı gibi devam ediyor.



PKK ise, dünü sürekli “Sivil ölümü” yalanlarını söyleyerek geçirdi.



Dış Kamuoyu desteğini artırmaya yönelik girişimlere öncelik verdiler.



Dün yine, saflarında Avrupalı-ABD’li ‘sözde’ yabancı savaşçı olduğunu çok işlemeye çalıştılar.



Bölgenin önceden huzur ve barış bölgesi olduğunu söylüyor ve söyletiyorlar. Oysa geçtiğimiz yıl sadece Afrin bölgesinde 700’den fazla taciz ve saldırı gerçekleştirdiler.



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