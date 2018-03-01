Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki siviller üzerinden yalanlar üretmeye devam eden terör örgütü YPG-PKK'nın yaklaşan meskun mahal çatışmalarında sivilleri 'canlı kalkan', 'bubi tuzak', 'örtü gizleme ve kamuflaj' olarak kullanmak isteyeceğini ifade etti.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki terör örgütü YPG-PKK ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ağar, yalanlar üretmeye devam eden YPG-PKK'nın yaklaşan meskun mahal çatışmalarında sivilleri 'canlı kalkan, 'bubi tuzak', 'örtü gizleme ve kamuflaj' olarak kullanmak isteyeceğini belirtti.



Abdullah Ağar'ın analizi şu şekilde:



"PKK kendi küçük yalanlarıyla, büyük yalanlarını çürütüyor! Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor:



"Afrin karasalındaki siviller TSK'nın kontrolünde değil, 'bilindiği gibi' YPG/PKK'nın kontrolünde. Eğer sivillerin CAN KAYBI ile ilgili BİR RİSK varsa, bunu öncelikle siviller üzerinde etki, baskı ve kontrol üreten "ve SİVİLLERLE İLGİLİ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRAN" YPG/PKK'nın önlemesi gerekiyor. Yani SİVİL ÖLÜM YALANINI diline dolayan, bununla birlikte söylediği yalanlar bir bir deşifre olan YPG/PKK'nın sivillerin çatışma alanlarından çıkmasına bizzat kendi izin vermesi gerekir?



Bunun; "YPG/PKK'nın SİVİLLER ÜZERİNDEN bir iftira-kurgu komplo ve entrika peşinde olduğunun TEMEL İSPATI" olduğunu vurgulamak gerekiyor.



" Hatta, YPG/PKK siviller konusunda samimiyse sivillerin çatışma alanlarından çıkmasını bizzat SAĞLAMASI gerekiyor.



" Bununla birlikte harekât öncesinde aracılar (aşiretler vs) vasıtasıyla; "Sivilleri bırak" dendiğinde, neden silah zoruyla sivilleri bırakmadığını da açıklaması gerekiyor.



" Ayrıca Afrin'in yerel sivillerini 'silah zoruyla' bir yere bırakmayan YPG/PKK'nın kendi eş dost ve yakınlarını başta Halep ve Halep kırsalı olmak üzere Afrin dışına çıkartmaya kalktığı da bilinen bir gerçek.



Sivilleri Kullanma Metodları:



" Sivillerin içine saklanıyor.



" Sivilleri çatışma alanlarında öne sürüyor, arkasına saklanmaya devam ediyor.



" Sivilleri bubi-tuzak olarak kullanıyor.



" SİVİLLİĞİ bir örtü ve gizlenme (kamuflaj) aracı olarak kullanıyor?



" SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDİYOR.



" Siviller üzerinden harekatının etkisini, hızını, yönünü etkilemeye çalışıyor.



" Engel, tuzak, patlayıcılar ve tahkimatın içine sivilleri yerleştirerek, harekâtı kirletmeye çalışıyor.



" Siviller üzerinden kirli bir algı mühendisliği, lobi ve kara propaganda yapıyor. Batı dünyasında kamuoyu ve karar verici desteği arıyor.



Ve asıl sorulması gereken: "Sözde" sivil hassasiyet üreten Batı medyası ve karar vericileri, sivillerin Afrin bölgesinden çıkmasına izin vermeyen, canlı kalkan, bubi tuzak, örtü ve gizleme olarak kullanan YPG/PKK'ya NEDEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMİYOR?



NEDEN BATI; SÖZÜNDEN ÇIKMAYAN YPG/PKK'ya HERHANGİ BİR BASKI YAPMIYOR?



Bu konuyla ilgili şu ana kadar sadece cılız bir ses geldi: BM'in İnsani İşlerden Sor. Gen. Sek Yrd'cısı Mark Lowcock, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek "Türkiye'nin insani erişimi sağlama konusunda istekliliğini vurguladığını" ifade etti.



***



YPG/PKK "TÜRK ASKERİNİ AFRİN'E SOKMAYACAĞIZ" diye propaganda yapıyordu, iddia üretiyordu.



Meğer sivillere güveniyormuş!



Sivillerin içine, arkasına saklanarak, sivilleri canlı kalkan ve bubi tuzak olarak kullanarak, sivilliği örtü ve gizlenme aracı görerek ÇOK YÖNLÜ TERÖR ÜRETEN YPG/PKK'nın BU UYGULAMALARI, İNSANLIK DIŞI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPAT EDİYOR.



***



Sahadan haber veren kaynaklar, Racu ve Cinderis (Cin Deresi) meskûn mahal temizliği için; "Kendi dinamikleri içinde, pozisyonların alınmaya-belirginleşmeye başladığını, YPG/PKK'nın bu meskun mahallerde patlayıcı-engel-tahkimat ve tuzak kuşakları içinde sivilleri de 'istismar ederek' iddia ve etki üretmeye çalışacağını" ifade ediyorlar.



"Özellikle Cinderes (Cin Deresi) bölgesinde."



ulusal.com.tr