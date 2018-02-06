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Abdullah Ağar açıkladı: YPG-PKK-PYD'nin silah temininde kullandığı 7 metot

Abdullah Ağar, terör örgütü YPG-PKK-PYD'nin silah, teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 meşum metotla ilgili açıklama yaptı

Abdullah Ağar açıkladı: YPG-PKK-PYD'nin silah temininde kullandığı 7 metot

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin 5 bin civarında TIR ve 'yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta' binlerce sortiyle Suriye'de ABD üslerine uçak ve helikopterlerle indirdiği silah, teçhizat, mühimmat ve taktik araçların, YPG-PKK-PYD'nin terör yığınağının 'büyük bir oranını ama' sadece bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Ağar, terör örgütünün yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandığını ifade etti.

Abdullah Ağar, terör örgütünün silah, teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 meşum metodu şöyle açıkladı:

"1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,

2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),

3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,

4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,

5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,

6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)

7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."

ulusal.com.tr

Etiketler; #silah #suriye #abd #kck #pyd #pkk #YPG #abdullah ağar
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