Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin dağlarındaki Mehmetçik'in postalının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ağar, "Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış, ve her şeyi, her zaman en güzel postal anlatır" diye yazdı

Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Harekatın başlangıcından bugüne kadar binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bugün sosyal medya hesabından Afrin'deki Mehmetçik'in postalını fotoğrafını paylaştı.



Ağar fotoğrafla birlikte şunları paylaştı:



"Afrin dağlarındaki MEHMETÇİK’ten.



Mücadelede YAŞAM, ÖLÜM, NEŞE, GIRGIR, KEDER, ONUR kısaca budur.



POSTAL’dadır her şey.



Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış.



Ve hepsiyle ONURLU bir ŞAHLANIŞ.



Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır."



ulusal.com.tr



