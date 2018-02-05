Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı. Ağar, "Bu tarihe geçecek bir başarıdır 15 günde yüzde 10'unu yok ettik. Harekâtın tertiplenme, kuşatma ve yığınaklanma aşamaları bittikten sonra topçu atışlarıyla yani yumuşatma atışlarıyla PKK şaşırtıldı" dedi

Sabah gazetesine konuşan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:



5 askerimizi şehit eden füzenin menşei hakkında bilginiz var mı?



Füzenin menşei ve modelinin bir önemi yok. Zaten ABD'nin yönetiminin terör örgütüne gönderdiği 4 bin 900 TIR silahın tamamının ABD yapımı olduğunu kimse iddia etmiyor zaten. İzi sürülmemesi için Rus yapımı silahlar da var, Çin yapımı da... Burada önemli olan husus şudur.



TARİHE GEÇECEK BİR BAŞARI



15 gün geçti. İstediğimiz sonucu alabildik mi?



Bu operasyonun en kritik safhası şuydu. 7 farklı noktadan girerek harekâtın direnç noktalarının ele geçirilmesiydi. Bu yapılırken pek çok hassasiyetimiz vardı. Çünkü bu aşama en çok zayiatın verilmesi muhtemel olan safhaydı. Ordumuz bununla ilgili çok ciddi anlamda bir hazırlık yaptı. Soçi ve Astana zirvelerindeki siyasi hamlelerle İdlib ile



ABD ile sahada karşı karşıya gelir miyiz?



ABD, Rusya ve Kıta Avrupa'sı Türkiye'nin Afrin operasyonunun sonuçlarına bakarak yeni stratejiler belirleyecektir. Afrin'de



15 GÜNDE YÜZDE 10'UNU YOK ETTİK



Zeytin Dalı'nda askeri başarımızı biraz açar mısınız?



Bizim Güneydoğu'daki mücadele alanımızı hem PKK hem biz biliyorduk. Ancak bu bölgeyi PKK biliyor biz bilmiyoruz. Böyle bir alana 7 farklı alandan operasyon başlatıyorsunuz. 10 bin kişilik örgüt varlığının neredeyde yüzde 10'unu 15 gün içinde yok ediyorsunuz. Bu başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışmak kimsenin haddi değil. Gelsinler kendileri yapsınlar görelim.



2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN YOĞUN TAHKİMAT



Operasyonun süresi ile ilgili bir öngörünüz var mı?



Yaklaşık 4 milyon kilometrekarelik bir alanda 250 bin nüfuslu bir bölgede terör örgütü ile mücadele ediyorsunuz. 9-11 bin arasında bir sayısı olduğu ifade edilen bir terörist grup var karşımızda. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kalınmadık bir tahkimat var. Adeta yerin altına metro tünelleri kazmışlar. Bir de sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetlerimiz var. Operasyonlar uzayabilir, uzadıkça hassasiyetler artabilir. Hazırlıklı olmalıyız.



HİLAL DÜZENİYLE HAREKÂT İLERLİYOR



Dağlar aşıldıktan sonra şehirlere yaklaştıkça operasyonun zorluk derecesi artabilir mi?



TSK dağlardaki terör güçlerinin tamamen etkisiz hale getirilmesi konusunda bir konsepti benimsemiş durumda. Dağlardaki harekâtta başarıyı garantiye almadan meskûn mahallerde güvenceyi sağlayamayabiliriz. Yıldırım harekâtlar hem bizim kayıplarımızı arttırır hem de sivil kayıplara neden olabilir. Şu an tam Türk bayrağına benzeyen bir harekât sistematiğimiz var.



ulusal.com.tr Füzenin menşei ve modelinin bir önemi yok. Zaten ABD'nin yönetiminin terör örgütüne gönderdiği 4 bin 900 TIR silahın tamamının ABD yapımı olduğunu kimse iddia etmiyor zaten. İzi sürülmemesi için Rus yapımı silahlar da var, Çin yapımı da... Burada önemli olan husus şudur. PKK /PYD terör örgütüne silah yardımını yapan devlet ABD'dir. Ve bu silahlar sınır güvenliğimizi korumaya çalışan kahraman Mehmetçiği hedef almaktadır. Terör örgütlerini desteklediler ve fonladılar. Silah sistemleri verdiler ve bu sistemleri geliştirmeleri için fırsat sağladılar. Kendi hedefleri doğrultusunda kent savaşları başlattılar ve masum insanların ölümüne sebep oldular. Terör örgütlerini yönettiler ve yönlendirdiler. İnsan hakları ve özgürlük vurgusu yapmaktan her fırsatta geri durmayan ABD kendi değerlerine ihanet etmiştir. Bu mücadelenin içerisinde maalesef böyle acı günler olacaktır. Umarım bir daha böyle bir acı yaşamayız.Bu operasyonun en kritik safhası şuydu. 7 farklı noktadan girerek harekâtın direnç noktalarının ele geçirilmesiydi. Bu yapılırken pek çok hassasiyetimiz vardı. Çünkü bu aşama en çok zayiatın verilmesi muhtemel olan safhaydı. Ordumuz bununla ilgili çok ciddi anlamda bir hazırlık yaptı. Soçi ve Astana zirvelerindeki siyasi hamlelerle İdlib ile Afrin arasındaki bağlantıyı kesti. Bununla beraber harekâtın tertiplenme, kuşatma ve yığınaklanma aşamaları bittikten sonra topçu atışlarıyla yani yumuşatma atışlarıyla PKK şaşırtıldı. 72 uçak dalışıyla üretmiş olunan şok etkisiyle 7 farklı noktadan Afrin'e girildi. Bu yapılırken zayiat verilmedi. Bakın burası çok önemli. Dünyada 7 farklı noktadan köprübaşı oluşturacak şekilde bir harekâta başlıyorsunuz ve büyük başarı ile ilerliyorsunuz. Kış, doğa ve arazi koşullarına karşı yapıyorsunuz bunu. Afrin harekâtı Harp okulları literatürüne girecek bir başarıdır.ABD, Rusya ve Kıta Avrupa'sı Türkiye'nin Afrin operasyonunun sonuçlarına bakarak yeni stratejiler belirleyecektir. Afrin'de TSK 'nın azmi ve gücünü Batı dünyası test ediyor. Aynı zamanda Türk kamuoyunun birlik ve beraberliği de test ediliyor. Afrin Harekâtı'nın başarısı Menbiç'i etkileyecek. ABD'nin siyaseti pragmatist ve çözümcüdür. Ne kazandığına ve ne kazanacağına bakar. Burası çok önemli bir test alanı. Afrin Cumhuriyet tarihinin en önemli atılımıdır. Allah Mehmetçiğe güç ve kuvvet versin.Bizim Güneydoğu'daki mücadele alanımızı hem PKK hem biz biliyorduk. Ancak bu bölgeyi PKK biliyor biz bilmiyoruz. Böyle bir alana 7 farklı alandan operasyon başlatıyorsunuz. 10 bin kişilik örgüt varlığının neredeyde yüzde 10'unu 15 gün içinde yok ediyorsunuz. Bu başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışmak kimsenin haddi değil. Gelsinler kendileri yapsınlar görelim.Yaklaşık 4 milyon kilometrekarelik bir alanda 250 bin nüfuslu bir bölgede terör örgütü ile mücadele ediyorsunuz. 9-11 bin arasında bir sayısı olduğu ifade edilen bir terörist grup var karşımızda. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kalınmadık bir tahkimat var. Adeta yerin altına metro tünelleri kazmışlar. Bir de sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetlerimiz var. Operasyonlar uzayabilir, uzadıkça hassasiyetler artabilir. Hazırlıklı olmalıyız.TSK dağlardaki terör güçlerinin tamamen etkisiz hale getirilmesi konusunda bir konsepti benimsemiş durumda. Dağlardaki harekâtta başarıyı garantiye almadan meskûn mahallerde güvenceyi sağlayamayabiliriz. Yıldırım harekâtlar hem bizim kayıplarımızı arttırır hem de sivil kayıplara neden olabilir. Şu an tam Türk bayrağına benzeyen bir harekât sistematiğimiz var.