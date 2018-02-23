Hükümetten flaş deprem açıklaması
Hükümetten flaş deprem açıklaması
TSK'dan 'Afrin' açıklaması
TSK'dan 'Afrin' açıklaması
O sapıkla ilgili yeni gelişme!
O sapıkla ilgili yeni gelişme!
Ketçap kovalarının içinden çıktı!
Ketçap kovalarının içinden çıktı!

Abdullah Ağar'dan Afrin videosu yorumu! Kritik detayı açıkladı

Abdullah Ağar, dün TSK'nın Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulmasına ait görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, top ile nokta hedefin vurulamayacağını, dinamik hedefin hiç vurulamayacağını belirterek, "TSK vuruyor" dedi

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Suriye Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulmasına ait görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, biri hariç dünyanın hiçbir ordusunun böyle bir görüntü servis edemediğini belirtti.

Ağar, 'o biri'nin yine TSK olduğu ifade ederek, "Gör FK’dandı" diye yazdı.

Abdullah Ağar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) AC-130 ve A-10'larla vurmaya çalıştığı nokta-dinamik hedefleri TSK'nın topçuyla vurduğunu vurguladı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Top ile nokta hedef vurulamaz, dinamik hedef hiç vurulamaz. TSK vuruyor" diye yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #suriye #afrin #zeytin dalı harekatı #tsk #abd
İlişkili Haberler
Afrin'e mühimmat taşıyan terör konvoyunun vurulması görüntüsünde detaya dikkat
Afrin'e mühimmat taşıyan terör konvoyunun vurulması görüntüsünde detaya dikkat
TSK, Suriye Afrin'de terör örgütüne ait mühimmat taşıyan konvoyun vurulmasına ait görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti
YouTube TSK'nın Afrin videosunu tekrar yayına aldı
YouTube TSK'nın Afrin videosunu tekrar yayına aldı
Youtube, TSK'nın teröristlere operasyon görüntüsünü sildi. Görüntünün şiddet içerdiği gerekçesi ile kaldırıldığını açıklayan Youtube, tepkiler üzerine videoyu yeniden erişime açmak zorunda kaldı.
TSK: Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyu vuruldu
TSK: Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör konvoyu vuruldu
Genelkurmay Başkanlığından, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun vurulduğu bildirildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.