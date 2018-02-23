Abdullah Ağar, dün TSK'nın Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulmasına ait görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, top ile nokta hedefin vurulamayacağını, dinamik hedefin hiç vurulamayacağını belirterek, "TSK vuruyor" dedi

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Suriye Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulmasına ait görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ağar, biri hariç dünyanın hiçbir ordusunun böyle bir görüntü servis edemediğini belirtti.



Ağar, 'o biri'nin yine TSK olduğu ifade ederek, "Gör FK’dandı" diye yazdı.



Abdullah Ağar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) AC-130 ve A-10'larla vurmaya çalıştığı nokta-dinamik hedefleri TSK'nın topçuyla vurduğunu vurguladı.



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Top ile nokta hedef vurulamaz, dinamik hedef hiç vurulamaz. TSK vuruyor" diye yazdı.



ulusal.com.tr



