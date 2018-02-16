Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın bir şovuna ait görüntüyü paylaşarak, "Asıl bu ABD’nin YPG/PKK’ya kapağı" ifadelerini kullandı

Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.



Dün de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir görüşme gerçekleştirmişti.



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bugün sosyal medya hesabından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın şovundan bir görüntü paylaştı.



Ağar şunları yazdı:



"Asıl YPG/PKK’ya kapak!



Mattis’in; “YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz” sözüne çok güldük de, bu söze YPG/PKK’dan bir gık duyan var mı?



Hem Marsist Leninistim diyor, hem Emperyalizmin kucağında oturuyor, hem de oradan hava atıyordun.



Asıl bu ABD’nin YPG/PKK’ya kapağı."



ulusal.com.tr



