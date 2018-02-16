“Kolsuz Agop''a veda
“Kolsuz Agop''a veda
Salih Müslim ve Mihraç Ural 'Kırmızı' listede
Salih Müslim ve Mihraç Ural 'Kırmızı' listede
Dev e-ticaret sitesine büyük ceza
Dev e-ticaret sitesine büyük ceza
Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme
Hastanede 'duş' skandalında yeni gelişme

Abdullah Ağar'dan Cem Yılmaz'lı paylaşım! "Asıl bu ABD'nin YPG-PKK'ya kapağı"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın bir şovuna ait görüntüyü paylaşarak, "Asıl bu ABD’nin YPG/PKK’ya kapağı" ifadelerini kullandı

Abdullah Ağar'dan Cem Yılmaz'lı paylaşım! "Asıl bu ABD'nin YPG-PKK'ya kapağı"

Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Dün de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir görüşme gerçekleştirmişti.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bugün sosyal medya hesabından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın şovundan bir görüntü paylaştı.

Ağar şunları yazdı:

"Asıl YPG/PKK’ya kapak!

Mattis’in; “YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz” sözüne çok güldük de, bu söze YPG/PKK’dan bir gık duyan var mı?

Hem Marsist Leninistim diyor, hem Emperyalizmin kucağında oturuyor, hem de oradan hava atıyordun.

Asıl bu ABD’nin YPG/PKK’ya kapağı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #cem yılmaz #abd #YPG #pkk #tillerson #Mattis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.