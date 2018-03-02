Abdullah Ağar, dün şehit ve yaralılarımızın olduğu terör örgütüyle çıkan çatışmada 73 teröristin öldürüldüğünü belirtti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dün Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit ve yaralılarımızın olduğu terör örgütü ile çıkan çatışmada 73 teröristin öldürüldüğünü belirtti.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağar şunları belirtti:



"Hassa sınırımızdan 5-6 km doğu içeride Afrin Bilal (Bilelko) Köyü güneyindeki 1082 rakımlı tepede KESİF SİS ve GİZLİ TÜNELLERİN neden olduğu örtü ve gizleme dezavantajlarıyla 8 şehit verdiğimiz çatışmada öldürülen 73 teröristle birlikte HRK’ta imha edilen terörist 2295’e ulaştı."



ulusal.com.tr



