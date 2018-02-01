Abdullah Ağar, Suriye Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG'den ele geçirilen tünellerden fotoğraflar paylaştı. Ağar, "Güneydoğu’da korku, dağlardaki inlerde mağaralarda beklerdi. Afrin’de tünellerde dehlizlerde bekliyor" ifadelerini kullandı. Bu arada TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Büldül belde merkezini kontrol altına aldı

Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürdürülüyor.



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'in Bülbül kasabasında terör örgütü PKK-YPG-PYD'den ele geçirilen yeni tünellerin fotoğraflarını paylaştı.



Ağar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Güneydoğu’da korku, dağlardaki inlerde mağaralarda beklerdi.



Afrin’de tünellerde dehlizlerde bekliyor.



Afrin Bülbül’de yeni ele geçirilen tünellerden biri."



BELDE KONTROL ALTINA ALINDI



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Afrin'in kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Bülbül belde merkezini kontrol altına aldı.



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