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Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin Bülbül'deki terör tünellerinden fotoğraflar

Abdullah Ağar, Suriye Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG'den ele geçirilen tünellerden fotoğraflar paylaştı. Ağar, "Güneydoğu’da korku, dağlardaki inlerde mağaralarda beklerdi. Afrin’de tünellerde dehlizlerde bekliyor" ifadelerini kullandı. Bu arada TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Büldül belde merkezini kontrol altına aldı

Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin Bülbül'deki terör tünellerinden fotoğraflar

Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürdürülüyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'in Bülbül kasabasında terör örgütü PKK-YPG-PYD'den ele geçirilen yeni tünellerin fotoğraflarını paylaştı.

Ağar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güneydoğu’da korku, dağlardaki inlerde mağaralarda beklerdi. 

Afrin’de tünellerde dehlizlerde bekliyor. 

Afrin Bülbül’de yeni ele geçirilen tünellerden biri."

BELDE KONTROL ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Afrin'in kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Bülbül belde merkezini kontrol altına aldı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #afrin #abdullah ağar
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