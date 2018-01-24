Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye Afrin'deki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin mesajını paylaştı.
Yazılı, görsel ve sosyal medya ile ilgili uyarıların yer aldığı paylaşım şu şekilde:
"Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan "Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı" PKK da takip ediyor.
Tedbir alıp, tuzak kurmaya, kalleşliğe, EYP//Mayın döşemeye ve saldırmaya çalışıyor."
Türk ordusu, harekatta önemli başarılara imza atıyor.
Operasyonlarda bugüne kadar 268 terörist etkisiz hale getirildi
ulusal.com.tr
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin mesajını paylaştı. Ağar, paylaşımında "Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan 'Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı' PKK da takip ediyor" ifadelerini kullandı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye Afrin'deki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin mesajını paylaştı.
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