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Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı: PKK da takip ediyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin mesajını paylaştı. Ağar, paylaşımında "Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan 'Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı' PKK da takip ediyor" ifadelerini kullandı

Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı: PKK da takip ediyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye Afrin'deki terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklerin mesajını paylaştı.

Yazılı, görsel ve sosyal medya ile ilgili uyarıların yer aldığı paylaşım şu şekilde:

"Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan "Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı" PKK da takip ediyor. 

Tedbir alıp, tuzak kurmaya, kalleşliğe, EYP//Mayın döşemeye ve saldırmaya çalışıyor."

Türk ordusu, harekatta önemli başarılara imza atıyor.

Operasyonlarda bugüne kadar 268 terörist etkisiz hale getirildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #pkk #abdullah ağar
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