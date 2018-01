Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'Tahkimat Üzerinden Sahanın Şifreleri: PKK'nın Afrin'deki İşgal Kuleleri' başlıklı bir paylaşım yaptı. Ağar, paylaşımında, "Tahkimatın olduğu örnek bir alan: 1- Yükseltinin doğu yüzüne bakan tarafta beton bloklardan yapılan kuleler ve irtibat hendekleri var. 2- Doğu yöndeki bu kuleler DAİRE ŞEKLİNDE-LEGO GİBİ üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. “Bu kulelerin bilinen adı: İşgal kuleleri!” Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor." ifadelerini kullandı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın Afrin'deki işgal kulelerine dair paylaşımda bulundu.



Ağar'ın sahada erişilebilen kaynaklardan derlediği bilgiler şu şekilde:



Tahkimat Üzerinden Sahanın Şifreleri: PKK’nın Afrin’deki İşgal Kuleleri.



Tahkimatın olduğu örnek bir alan:



1- Yükseltinin doğu yüzüne bakan tarafta beton bloklardan yapılan kuleler ve irtibat hendekleri var.



2- Doğu yöndeki bu kuleler DAİRE ŞEKLİNDE-LEGO GİBİ üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. “Bu kulelerin bilinen adı: İşgal kuleleri!” Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor.



3- Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor.



4- Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar.



5- Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler.



6- Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat.



7- HENDEKLER: Bu bölgede doğudan batıya uzanan hendekler topraktan kazılmış.



8- Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var.



9- Hendek betonları yine U profil. Önceden imal.



10- Bu hendeklerin içinde motorsikle yada mobiletle gidilebiliyor.



11- Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış.



12- Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var.

(Resim 1)



Diğer Bir Tahkimat:



1- Asıl direnek noktalarından biri bu bölgede.



2- Güneyde Bafliyun var.



3- Orada yatıp kalkıyorlar.



4- Batıdan geçen yolları ve hendek sistemini kullanıyorlar.



5- Direnek noktasının kuzeye bakan tarafında beton yoktu. Oralar genellikle topraktandı.



6- Eylül’e doğru Türk Askeri oraları da vurmuş. Yani ta o günden oralara kadar sarkmışlar.



7- Ana karargahları Q…’ta.



8- Q… bu dağın güney ucu ve stratejik nokta.



9- Q…’dan sonra yükselti yok. Burası düşünce meskun mahal savunması yapacaklar.



10- Son günlerde yağan yağmur nedeniyle savunma hattının toprak bölümleri çamur ve su dolmuş. Mevzilerde tuttukları yerel YPG’liler de sıçan gibi ıslanmışlar.



11- Yağış alan bu mevzilerde şimdi ‘hem araçla hem de yaya’ ilerlemek zormuş.



12- En son gelen ekip, mevzilerin içinde durmadıklarını, genelde hendeklerin gerisinde zeytin ağaçlarının altında dağılıp beklediklerini söyledi. Hem top ve uçak bombalarına hedef olmamak, hem de bölgeye girecek Türk Askeri ve ÖSO’ya saldırmak-bomba atıp kaçmak için.

(Resim 2)



Başka bir yer:



1- Kuzeyde de Gülbaba tarafında da ağaç altlarında beklemişler.



2- Mevzilerde duramamışlar.



3- Orada Türk askeri toprak mevzii ve hendekleri temizlemiş.



4- Asker mevziilere ilerlerken mevzilerden çıkmışlar, arkada beklemişler, oradan ateş edip vurmaya çalışmışlar.



5- Askerlerin omuz ve baş bölgeleri ile bacaklarına ateş etmişler.



6- Hatta Türk askerinin birini başından vurmuşlar, ama öldürememişler. Mermi askerin başındaki kaska gelmiş, düşmüş, ama hemen sürünüp tümseğin arkasına geçmiş. “Öldürdüm” diye böbürlenince kendi aralarında ‘öldürdüm/öldüremedin’ tartışmışlar.



7- Burada 5-10 metreden temas yaşanmış.



8- Hendekler yüksekte olduğu ve arkası açık olduğu için böyle davrandıklarını söylüyorlar. Asker aşağıdan geldiği için ateş edip edip kaçmışlar. (Onlar ‘Mevzii aldık-mevzi değiştirdik (!)’ diyorlar.)

Bu konuyla ilgili not: Mehmetçik’in şehit olmadığı, hatta ön saflarda çatışan bir subayımız olduğu teyit edilmiştir.



Beton Koruganlar, Hendekler Hakkında (Kısaca):



1- PKK bu tahkimatı, Alman mühendislerden öğrenmiş. Kandili müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendis, PKK buraları da inşa ederken, işin başındaymış.



2- Tahkimatın yapılanmasında askeri uzmanlardan da destek almışlar. Onların da kim olduğu malum.



3- Betonlar “Halep Beton Santralinden.”



4- Hazır/gaz beton vs.



5- Bu işin içinde de bir Fransız şirketi var.



6- İşid zamanında bile çalıştı L……



7- Halen de çalışıyor.



Not: Bütün bu bilgiler sahada erişilebilen kaynaklardan derlenmiştir.











