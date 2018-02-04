Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Ordusu'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teslim olan teröristle ilgili değerlendirmede bulundu. Güvenlik uzmanı Ağar, "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. "1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2-Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması. YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Ordusu, Afrin’deki terör örgütlerine yönelik yönelik operasyonlarını sürüyor. Havadan ve karadan yapılan operasyonlar sonucunda Afrin’e ilerleme gerçekleşirken, teröristlerin teslim olmaya başladığı haberleri de geliyor..



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada teslim olan YPG/PKK’lı teröriste ait iki fotoğraf paylaştı.







İki fotoğrafı değerlendiren güvenlik uzmanı Ağar, "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. "1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2-Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması. YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.



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