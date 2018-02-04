Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı
Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı
TSK: Terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi
TSK: Terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker şehit oldu
CHP Genel Başkanı belli oldu
CHP Genel Başkanı belli oldu

Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı: Bu fotoğraflar iki nedenle önem taşıyor

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Ordusu'nun Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teslim olan teröristle ilgili değerlendirmede bulundu. Güvenlik uzmanı Ağar, "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor.  "1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2-Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması.  YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı: Bu fotoğraflar iki nedenle önem taşıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Ordusu, Afrin’deki terör örgütlerine yönelik yönelik operasyonlarını sürüyor. Havadan ve karadan yapılan operasyonlar sonucunda Afrin’e ilerleme gerçekleşirken, teröristlerin teslim olmaya başladığı haberleri de geliyor.. 

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada teslim olan YPG/PKK’lı teröriste ait iki fotoğraf paylaştı.



İki fotoğrafı değerlendiren güvenlik uzmanı Ağar, "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor.  "1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2-Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması.  YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar #türk ordusu #afrin #YPG #terörle mücadele #pkk #tsk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.