Abdullah Ağar, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen ve YPG-PKK-PYD mezarcısının Kastel Cundo nahiyesinde kazdığı tüneller ve dehlizlere ait fotoğrafları paylaştı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir." denildi.



ABDULLAH AĞAR TÜNEL VE DEHLİZLERİ PAYLAŞTI



Başarıyla sürdürülen Afrin operasyonuyla ilgili yeni fotoğraflar paylaşıldı.



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin mezarcısının Kastel Cundo nahiyesinde kazdığı tüneller ve dehlizlere ait fotoğraflar paylaştı



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