Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay’da, polisin attığı gaz kapsülüyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert ile ilgili davada karar verildi. Sanık polis memuru Ahmet Kuş, 6 yıl 10 ay 15 gün hapiz cezasına çarptırıldı.

Hatay'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmiş, yaşamını böyle yitirmişti Abdullah Cömert....



Abdullah Cömert ile ilgili açılan davada karar verildi.



Balıkesir'de görülen davada, sanık Ahmet kuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.



Daha önce 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Kuş'un cezası 6 yıl 10 ay 15 güne düştü. Karar sonrası aile üyelerinden bazıları fenalaştı.



Abdullah Cömert’in avukatı Eren Can yaptığı açıklamada, mücadeleye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi nezdinde devam edeceklerini vurguladı.



ulusal.com.tr

