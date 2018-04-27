Son günlerin en çok tartışılan ismi Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül cuma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı ve mesajı verdi.... Abdullah Gül, "Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım." dedi

Cuma namazını kılmak için Maslak'ta Orman Müdürlüğü'nün yanındaki camiye gelen Abdullah Gül, çıkışta açıklamalarda bulundu.



YARIN SİZİ ÇAĞIRACAĞIM VE ANLATACAĞIM



Gül özetle şunları söyledi: "Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım."



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