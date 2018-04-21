Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği arka kapı diplomasisini yürüten önemli bir isimle dün konuştum. Kılıçdaroğlu’nun kastettiği Cumhurbaşkanı aday adayı isimlerin tamamının halihazırda CHP’de olduğunu söyledi" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçimlerine ilişkin adaylık iddiasına dair bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, "Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği arka kapı diplomasisini yürüten önemli bir isimle dün konuştum. Kılıçdaroğlu’nun kastettiği Cumhurbaşkanı aday adayı isimlerin tamamının halihazırda CHP’de olduğunu söyledi" dedi.



Zeyrek, “Gül’ün zor kararı” başlıklı yazısında, 11. Cumhurbaşkanının, AKP’de “hain” gözükmemek adına CHP’den aday olmaya sıcak bakmadığını belirtti.



CHP’de yapılan çalışmayı, “Arka kapı diplomasi ekibi hem parti içi adaylar konusunda rapor hazırlamış, hem Abdullah Gül’ün nabzını tutmuş” diyerek aktaran Deniz Zeyrek yazısında konuyla ilgili şunları dile getirdi:



“Kaynağıma, ‘Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor mu’ sorusunu yöneltince net bir yanıt alamadım, çünkü o da Gül’den net yanıt alamamıştı. Hatta yanıtı bir kenara bırakın Gül, sinyal dahi vermemişti.



Kaynağım sadece şu yorumu yapabildi:



‘Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir.’



Peki doğru formül ne olabilir?



Gül’ün hassasiyet gösterdiği konular neler?



Gül’le zaman zaman görüşen kaynağım, ‘Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek, oradan ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz. Hatta başka partilerin de adayı olmayıp ‘partiler üstü’ bağımsız bir aday olmak ister’ dedi.



İYİ Parti kendi adayını Meral Akşener olarak açıkladı. O nedenle Gül ismi üzerinde daha çok Saadet Partisi ve CHP duruyor. Görüşmeleri Saadet Partisi yürütüyor.



Son bir değerlendirmeyi de HDP’nin önde gelen bir yöneticisinden aktarayım:



‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artık iki partili dönem bitti. HDP ve AK Parti’nin yanına İYİ Parti-Saadet Partisi aktör olarak geldi yerleşti. Muhafazakâr Kürtler HDP’ye sıcak bakmıyorlar ama Afrin ve Barzani ile ilişkileri bahane edip AK Parti’den uzaklaşıyor, bu iki partiye yöneliyorlar. Seçim ikinci tura kalır da Sayın Erdoğan’ın karşısında Meral Akşener ya da Abdullah Gül kalırsa, bu bölgeden önemli miktarda oy alır.’



Öyle anlaşılıyor ki gelecek bir hafta muhalefet cephesinde fırtına gibi geçecek...”



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