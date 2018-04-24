Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi bugünlerde siyasi kulislerin gündeminde. Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde ittifakın adayı olacağı konuşuluyor. Abdullah Gül konusunda kararlı olan Saadet Partisi'nin CHP Genel Başkanına "adayımız olsun teklifi yaptığı" Kılıçdaroğlu'nun da teklife sıcak baktığı ifade edildi. Ulusal Kanal'a konuşan Saadet Partili bir isim de bilgiyi doğruladı. Parti içinde çatlak yaratan Abdullah Gül'e, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise sert tepki gösterdi.

CHP ve Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerinde ittifak adayı olarak Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü mü aday gösterecek?



Siyasi kulislerde adı sıkça geçen Abdullah Gül'ün CHP- Saadet partisi görüşmesinde uzun uzun konuşulduğu belirtildi.



Abdullah Gül'ün aday olması konusunda kararlı olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Gül adayımız olsun" teklifi yaptığı kaydedildi.



Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktığını belirten Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na adaylığı değerlendirmeye alacaklarını belirttiği ifade edildi.



CHP-Saadet partisi görüşmesi ile ilgili Ulusal Kanal'a bilgi veren Saadet Partisi kaynakları yaşanan gelişmeleri doğruladı.



CHP içinde çatlak yaratan Abdullah Gül'e en sert tepki Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İrgil, Gül ismini tartışmaya gerek yok, bizim ve tabanımız içi yok hükmendedir, yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı vardır ifadelerini kullandı.







ulusal.com.tr