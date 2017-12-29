banner961
Asgari ücret belli oluyor
Asgari ücret belli oluyor
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son çıkan KHK ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sitem dolu sözler gelmişti. Cuma namazı çıkışı konuşan Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül, "Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası" dedi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. O kararnameyi ben sahiplendim doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum ve tereddüdüm şu... İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben bütün hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni yılın hep hayırlar getirmesini hem memleketimize hem de bütün insanlığa temenni ederim."
 
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Gül, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili itirazı için “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” tepkisini göstermişti.   Erdoğan, “Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” diye konuşmuştu.


 

Etiketler; #khk #cumhurbaşkanı erdoğan #abdullah gül
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika haberleri: 2018 yılı asgari ücreti belli oluyor
Sonraki Haber
Doğuş Otomotiv o şirketlerini kapattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.