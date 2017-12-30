Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı" çıkışına Abdullah Gül'den yanıt geldi. 11. Cumhurbaşkanı "Gerekli gördüğüm zaman görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.



11. Cumhurbaşkanı Gül, açıklamayı Twitter üzerinden yaptı, görüşlerini açıklamaya devam edeceğini belirtti.



Bir süredir şahsına karşı saygısızlık yapıldığını söyleyen Abdullah Gül, "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." dedi.



Erdoğan, Kastamonu'da yaptığı konuşmada isim vermeden "Husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, yazıklar olsun." demişti.



Erdoğan, "Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz?" diye sormuştu.



ulusal.com.tr