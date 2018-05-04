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Abdullah Gül'den Hulusi Akar ziyaretiyle ilgili ilk açıklama

Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Gördüğüm kadarıyla Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. O açıklamadakiler doğru. Gündüz vakti yapılan göz önünde olan bir ziyaret. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Ofisimde oldu" dedi.

Abdullah Gül'den Hulusi Akar ziyaretiyle ilgili ilk açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil." dedi.

Gül, cuma namazını, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Fatih Orman Camisi'nde kıldı.

"Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil"
Gül, cami çıkışında bir gazetecinin, "Genelkurmay Başkanı Sayın Akar ile Sayın Sözcü'nün ziyareti. Böyle bir ziyaret oldu mu? Gerekçesi adaylık süreciyle mi ilgiliydi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten, söylenenlerin hepsi doğru. Yani o açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca, söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze ve herhangi bir saygısızlık... Bunlar asla söz konusu değil kesinlikle, bunların bilinmesini isterim."  

Gül, gazetecilerin, "Bu bir nezaket ziyareti miydi? Ofisinizde mi gerçekleşti?" soruları üzerine, "Tabii, tabii. Ofisimde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #abdullah gül
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