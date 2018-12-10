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Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada parti meseleleri ve seçimlerin konuşulmadığı ifade edildi.

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlere Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur.

Bazı basın yayın organları tarafından birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

ulusal.com.tr

Etiketler; #açıklama #görüşme #kemal kılıçdaroğlu #abdullah gül
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